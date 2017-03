Nijmegen krijgt een nieuw filmtheater

NIJMEGEN - In De Villa aan de Oranjesingel in Nijmegen komt een nieuw art-house filmtheater. Het filmtheater wordt van filmdistributeur Contact Film. In 1975 begon het Filmhuis Nijmegen in De Villa. Eerst zag het er naar uit dat in dit pand geen films meer vertoond zouden worden.

In de twee filmzalen van ongeveer 70 stoelen zullen dagelijks vier voorstellingen per zaal getoond worden. Variërend van premières, art-house films, klassiekers en kleine festivals. Ditroph Seghers, directeur van De Villa; 'We zijn blij dat we een goede, betrouwbare partner gevonden hebben om weer een doorstart te maken met het filmtheater'. De opening staat gepland rond mei, maar vanaf half april zijn er al verschillende voorstellingen te zien.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden