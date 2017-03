Man schopt agent met vork in hand

Foto: Pixabay

ZUTPHEN - Een agent is woensdagavond in Zutphen mishandeld door een 48-jarige man. De politie ging af op een melding over een conflict in een huis aan de Talmastraat.

De 48-jarige bewoner wilde eerst de deur niet openen. Na een paar keer aandringen deed hij dat alsnog, waarop hij met een vork in zijn hand naar de agenten liep. Hij schopte een van hen waardoor die gewond raakte aan zijn arm. Met behulp van pepperspray werd de man aangehouden. Hij is naar de cel in Doetinchem gebracht en wordt vandaag verhoord.