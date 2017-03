Zeldzame Romeins ontdekking bij opgravingen

TIEL - Bij opgravingen op bedrijvenpark Medel in Tiel is een beeld uit de Romeinse tijd gevonden. Het gaat om een beeld van de god Jupiter. Ook is er een grafsteen met daarop de inscriptie DEAE, wat 'aan de godin' betekent.

In totaal zijn er 2500 bronzen voorwerpen opgedoken, waaronder een zeldzame zalfpot gedecoreerd met liefdesgoden in reliëf. Volgens de onderzoekers worden dergelijke objecten bij hoge uitzondering gevonden en zijn die dan vaak afkomstig van villa's of tempels. De betekenis van de vondsten op Medel is nog een mysterie.

De opgraving bij Tiel is met een oppervlakte van zo'n 36 voetbalvelden het grootste archeologisch onderzoek in Nederland. Deze en eerdere ontdekkingen maken Medel tot één van de rijkste Romeinse vindplaatsen in de Betuwe.

Verplicht

Het industrieterrein wordt de komende jaren met 80 hectare uitgebreid. De wet verplicht dat er dan eerst archeologisch onderzoek wordt gedaan.

