Zesde aanhouding in moordzaak Djordy

DEN HAAG - De politie heeft een zesde aanhouding verricht in het onderzoek naar de moord op oud-Barnevelder Djordy Latumahina. Het gaat om een 44-jarige inwoner van Den Haag.

Er heeft inmiddels huiszoeking plaatsgehad in zijn woning. De zes verdachten zitten vast in volledige beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben behalve met advocaten.

De 31-jarige Djordy Latuhamina werd zaterdag 8 oktober in een parkeergarage in Amsterdam in zijn auto door twee daders onder vuur genomen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Zijn 30-jarige vriendin raakte zwaargewond. Hun 2-jarige dochtertje bleef ongedeerd.

Beloning

Een fatale blunder noemt de politie de moord. Latumahina werd voor iemand anders aangezien en van dichtbij doodgeschoten. De politie heeft bewakingsbeelden openbaar gemaakt waarop de twee schutters zijn te zien en de man die de vluchtauto bestuurde. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de veroordeling van de daders.

