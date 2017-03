Terug in de tijd met The Simon and Garfunkel Story

UIT met Esther: The Simon and Garfunkel (DEEL 2)

BARNEVELD - In het theater is het fascinerende verhaal van twee jonge jongens uit Queens (New York) die 's werelds meest succesvolle muzikale duo aller tijden werden te zien; The Simon and Garfunkel story. Esther ging samen met Ineke in het Schaffelaartheater in Barneveld een avondje terug in de tijd.

Simon and Garfunkel begonnen bescheiden in de jaren 50 als het rock ’n roll-duo Tom & Jerry. Maar in de jaren 60 kwamen de grote successen. 'The Simon & Garfunkel Story’ gaat langs alle songs en verhalen die hen vormden, de dramatische breuk en hun afzonderlijke solocarrières. Het eindigt met een prachtig eerbetoon aan het legendarische Central Park reünieconcert uit 1981. Tijdens de show komen alle grote hits voorbij. Denk aan 'Mrs Robinson', 'Bridge Over Troubled Water', 'Homeward Bound ', 'Scarborough Fair', 'The Boxer', ‘The Sound Of Silence' en nog veel meer. Op 11 april komt de show nog naar Gelderland. De jongens treden dan op in Lochem. Voor meer tourdata kijk op de website van The Simon and Garfunkel Story. Zie ook: website The Simon and Garfunkel story

