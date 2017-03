ARNHEM - Het 14-jarige meisje uit Tiel dat werd vermist, is weer terecht. Dat meldt wijkagent Ron Verbeek donderdagmorgen.

Volgens de wijkagent is ze in goede gezondheid.

De politie schakelde Burgernet in om het meisje te vinden. Dat was in eerste instantie vergeefs, maar later is ze wel gevonden.