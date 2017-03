Weer autobrand in Culemborgse wijk Terweijde

Foto: FPMB Bernt van Dongen

CULEMBORG - In de nacht van woensdag op donderdag is in de Culemborgse wijk Terweijde een auto uitgebrand. De auto was geparkeerd op de Van der Duyn van Maasdamstraat.

Enkele andere auto's liepen door de brand schade op. Er is een beveiligingsbedrijf ingezet om de auto te bewaken to de technische recherche verder onderzoek kan dan. Aan de Van der Duyn van Maasdamstraat zijn vorig jaar meerdere auto's uitgebrand. Dit jaar gingen er in Culemborg vijf auto's in vlammen op.