Vier windmolens langs N325 bij Arnhem

ARNHEM - Woensdagavond zijn de plannen gepresenteerd voor de komst van vier windmolens langs de N325 bij industrieterrein Kleefse Waard bij Arnhem. Behalve de windmolens moeten op die plek ook nog eens tussen de 15.000 en 20.000 zonnepanelen komen te staan.

De windmolens zijn een initiatief van Rijn en IJssel Energiecoöperatie en VOF Windpark Koningspleij. Particulieren kunnen investeren in het windmolenpark. Volgens de plannen moet een aandeel in de windmolens rond de 250 euro gaan kosten. Rijn en IJssel Energiecoöperatie spreekt voorlopig van een minimaal rendement van 6 procent over 20 jaar.

Duurzame energie

De gemeenteraad van Arnhem sprak eerder al zijn voorkeur uit voor de locatie langs de N325. Bovendien heeft de gemeente Arnhem als doel gesteld om meer duurzame energie op te wekken binnen de gemeentegrens.

Bezwaren

Niet iedereen ziet de komst van de windmolens zitten. Bewonersplatform AGA Presikhaaf heeft bezwaren bij de bouw van de windmolens op de beoogde locatie. Volgens het bewonersplatform zouden omwonenden in de Arnhemse wijk Presikhaaf en buurgemeente Westervoort veel last krijgen van onder meer slagschaduw van de windmolens.

De komende weken ligt het bestemmingsplan voor het windmolenpark ter inzage en is het mogelijke een zienswijze in te dienen. Ook zijn er nog informatieavonden in Arnhem en Westervoort.

