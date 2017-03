Aanpassing Graafseweg moet van raad eerst getest worden

NIJMEGEN - De gemeenteraad heeft dinsdag een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht eerst proef te draaien met de versmalling van een deel van de Graafseweg. Het college wil graag het wegprofiel van deze verkeersader veranderen om automobilisten te bewegen gebruik te maken van de S100.

Verschillende fracties maken zich echter zorgen of een dergelijke aanpassing niet juist voor een verkeersinfarct gaan zorgen. Ook refereert men aan onsuccesvolle aanpassingen zoals die van de fietsoversteek bij de Muntmeesterlaan, die ten koste van een flink verlies teruggedraaid gaat worden. De raad heeft nu met wethouder Tiemens (GroenLinks) afgesproken dat er een simulatie gaat plaatsvinden.

Eerlijk en realistisch

GroenLinks-fractievoorzitter Pepijn Boekhorst maakt zich op zijn beurt dan weer zorgen om de proef zelf. ‘Die moet wel eerlijk en realistisch worden. Als we nu op stel en sprong een proef gaan uitvoeren, weet ik zeker dat hij faalt. Weggebruikers moeten wel een eerlijke kans krijgen om voor een alternatieve route te kiezen.’ De opmerkingen van Boekhorst leidde tot een aanpassing van de motie. In tegenstelling tot de originele tekst is er nu afgesproken de proef na de zomer te laten plaatsvinden.