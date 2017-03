Nijmegen: brandveiligheid stallen moet GroenLinks in Den Haag maar aan de orde stellen

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Het kersverse Tweede Kamerlid Lisa Westerveld moet in Den Haag de brandveiligheid van varkensstallen maar aan de orde stellen. Dat is in het kort het antwoord van burgemeester Bruls op vragen die Westerveld stelde over brandveiligheid in stallen. De raad is het daar in grote lijnen mee eens.

GroenLinks wilde de kwestie bespreken naar aanleiding van de brand op 6 januari in Nijmegen, waarbij 3000 varkens omkwamen. Een brand met dergelijke gevolgen is niet ongewoon. In 2016 zijn er volgens Wakker Dier 201.000 dieren omgekomen door stalbranden. Aanvullende eisen De partij roept burgemeester Bruls op om extra te controleren op de brandveiligheid bij stallen. Daarnaast vraagt de partij zich af of Nijmegen aanvullende eisen moet stellen. Westerveld denkt dan bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van sprinklers en brandmelders, de verplichting om stallen in kleinere compartimenten te verdelen en het organiseren van vluchtroutes voor dieren. Missie Volgens Bruls heeft de brandweer nu al de handen vol aan controle en is het dus een kwestie van prioriteit. Daarnaast vindt hij dat kwesties als aanvullende eisen in Den Haag geregeld moeten worden. En zo denken de meeste andere raadsleden er ook over. Marc van Nijnatten van de PvdA: 'Volgens mij is de vragenstelster van uw fractie op dit moment verhuisd naar een ander niveau dan het lokale niveau en ik zou haar graag warm willen aanbevelen om het issue daar ook op de agenda te krijgen.' Zodoende wordt Lisa Westerveld, die onlangs is gekozen voor de Tweede Kamer, dus met een missie richting Den Haag gestuurd.