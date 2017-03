'Ik wist niet eens in welke taal je zong', Ziggy (15) ligt uit Idols

ZUTPHEN - Het Idols-avontuur is voorbij voor Ziggy Krassenberg uit Zutphen. De 15-jarige jongen kreeg woensdagavond snoeihard commentaar van de jury en daarmee is het over en uit voor de Zutphenaar.

In de popronde zong Ziggy de zomerhit van vorig jaar Can't stop the feeling van Justin Timberlake. Na het optreden was jurylid Martijn Krabbé duidelijk over de zangkwaliteiten. 'Jouw zang was niet goed genoeg. Daar had je het echt moeten doen vandaag. Ik wist af en toe ook geeneens in welke taal je zong.'

Ziggy in Idols:

Behalve Ziggy stonden nog drie Gelderlanders op het podium. Bram Boender uit Dieren, Mitch Lodewick uit Aalten, Timmy van Lingen uit Vorden zijn wel door. Daarmee is Gelderland goed vertegenwoordigd in Idols. De helft van de overgebleven kandidaten komt uit Gelderland.

Over drie weken is duidelijk wie Idols heeft gewonnen. Dan wordt de finale live op tv uitgezonden.