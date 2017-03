'HaystackCorp is slechte partner voor exploitatie donjon'

NIJMEGEN - HaystackCorp is een slechte partner voor de exploitatie van de donjon. Dat zegt raadslid Michel Hulskorte, van de Verenigde Seniorenpartij (VSP) woensdag in de gemeenteraadsvergadering. ‘Deze directie van dit bedrijf is ook verantwoordelijkheid voor de leegstand in het gebouw 52 Degrees. Dat was een grof schandaal. Dit moeten we niet willen.’

De Nijmeegse Fractie (DNF) is groot voorstander van de donjon en kan de uitspraken van Hulskorte niet waarderen. Fractievoorzitter Wendy Grutters: ‘U gaat erg ver in uw uitspraken. Sinds wanneer gaan wij als gemeenteraad over de exploitatie van gebouwen in de stad?’ GroenLinks sprak haar zorgen uit over de financiële onderbouwing van het project donjon. ‘Er is aan het begin een eis gesteld dat er een sluitende exploitatiebegroting komt’, zo reageert wethouder Bert Velthuis (SP). ‘We zitten nu nog in de fase dat niet alle vergunningen al verleend zijn. We gaan dus nog bekijken of aan alle eisen voldaan wordt.’

Valkhofpark

Niet alleen de donjon kwam ter sprake in de raadsvergadering. Raadslid Noël Vergunst (GroenLinks) wond zich op over het uitblijven van een opknapbeurt voor het Valkhofpark. ‘Het was de bedoeling dat het in dit kwartaal eindelijk zou gebeuren, na 11 jaar gedoe. We pikken het niet meer. Het moet gewoon voor de zomer gebeuren.’ Daar vindt hij steun in vanuit Stadpartij DNF, die aangeeft ook de wens te hebben dat het park onder handen genomen wordt.