Pandeigenaren Oranje Nassauplein boos over centrumplan Eerbeek

EERBEEK - Ondernemers, pandeigenaren en bewoners van het Oranje Nassauplein in Eerbeek zijn boos op de gemeente Brummen. Die wil namelijk de detailhandel op het plein in de toekomst verplaatsen naar het vlakbij gelegen Stuijvenburchplein om daar een aantrekkelijker en compacter winkelhart te maken.

Nu zitten er zowel grote als kleine winkels en horecazaken op het Oranje Nassauplein, net als op het vlakbij gelegen Stuijvenburghplein. De gemeente Brummen wil dat veranderen, zodat Eerbeek één compact winkelhart krijgt.

'Om inwoners van Eerbeek nog leuker hier te laten winkelen in één aaneengesloten gebied en niet van het ene naar het andere gebied met de auto of de fiets. Maar ook om een wat betere positie te krijgen voor de omliggende dorpen en de regio en natuurlijk voor de duizenden toeristen', zegt wethouder Luuk Tuiten.

Verpaupering

Dat compacte winkelhart moet als het aan de college ligt komen op het Stuijvenburchplein. Bijna alle detailhandel die nu op het Oranje Nassauplein zit moet in de toekomst verhuizen. Alleen de supermarkt mag daar blijven zitten. En daar zijn de meeste ondernemers, pandeigenaren en bewoners van het Oranje Nassauplein niet blij mee. Ze vrezen voor verpaupering en ook dat panden en woningen flink in waarde zullen dalen.

Alles moet weg

'Er is een plein hier en dat functioneert en daar is eigenlijk iedereen hier heel tevreden over. En dan doet de gemeente net of dat allemaal niet zo is en worden functies van het Oranje Nassauplein afgehaald. De functie detailhandel betekent eigenlijk dat alles hier weg moet', zegt Kees Ros van de werkgroep ONP die de belangen behartigt van pandeigenaren, bewoners en ondernemers. 'De gemeente wil een winkelhart dat bruist, hier bruist het!'

Wethouder Tuiten: 'Ik kan me de angst voorstellen en daarom gaan we als de visie is vastgelegd ook met iedereen op het Oranje Nassauplein in gesprek. Zodat ook dat plein een mooi plein blijft, maar wel met een andere invulling.'

Donderdagavond moet de gemeenteraad beslissen over de zogeheten Ruimtelijke Economische Visie voor het dorp Eerbeek waar dit plan onder valt.