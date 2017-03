VVD Nijmegen: Waalstad te onaantrekkelijk voor bedrijven

NIJMEGEN - De VVD in Nijmegen is ontevreden met het vestigingsklimaat in de gemeente. Volgens de lokale partij doet het college te weinig aan acquisitie van nieuwe bedrijven.

De VVD stelde de kwestie woensdagavond tijdens de gemeenteraad aan de orde naar aanleiding van het laatste onderzoek naar het vestigingsklimaat in Nijmegen. Daarin krijgt de Waalstad een 6,7 en dat is een lichte verbetering ten opzichte van 2014 toen een 6,5 gescoord werd.

'Ik hoor alleen maar goede verhalen'

Weliswaar een voldoende, maar onvoldoende volgens fractievoorzitter Inge van Dijk van de VVD: 'Wat betreft de VVD zou het zelfs een acht moeten zijn. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de bereikbaarheid van de stad, de waardering daarvoor is gedaald. Dat zijn randvoorwaarden waardoor bedrijven kiezen om zich in Nijmegen te vestigen, dat moet echt beter.'

Wethouder Jan Zoetelief van Economische Zaken en Werk en Inkomen is het niet eens met de kritiek. Volgens hem doet Nijmegen het al erg goed in vergelijking met soortgelijke steden. 'We komen uit een crisis en we hebben een opwaartse trend...Ik hoor uit het bedrijfsleven alleen maar goede verhalen. Het gaat steeds beter.'

Lobby bij Tesla

Zoetelief wijst er bijvoorbeeld op dat hij er als de kippen bij was om deze regio te promoten toen het Amerikaanse bedrijf Tesla aankondigde op zoek te zijn naar een nieuwe vestigingsplaats in Europa.

De VVD vindt het vreemd dat de werkgelegenheid in Nederland vorig jaar is gestegen terwijl die in Nijmegen nog daalt. Van Dijk: 'Dat zou zo maar eens kunnen liggen aan het feit dat we te weinig aan die acquisitie doen.' Hij zei bovendien dat Nijmegen altijd een beetje achterloopt op de rest van Nederland.