'Dit jaar al 800 boetes bij bonnentunnel De Klomp'

DE KLOMP - Er worden nog maandelijks ruim 275 automobilisten geflitst bij het tunneltje bij De Klomp in de gemeente Ede. Dat meldt De Gelderlander.

Het 'bonnentunneltje' is sinds eind 2012 verboden voor autoverkeer, maar dat werd toen massaal genegeerd. Binnen een jaar leverde dat 1,4 miljoen euro aan boetes op.

Inmiddels worden er minder boetes uitgedeeld dan in het begin, maar van 1 januari tot 23 maart zijn alsnog 800 automobilisten geflitst, meldt De Gelderlander. Het aantal echte overtreders ligt vermoedelijk een stuk hoger, omdat de twee flitspalen de helft van de tijd uitstaan.

Psychologen

In de beginperiode werden er 5000 boetes kwijtgescholden omdat het verbod slecht was aangegeven. De borden werden duidelijker gemaakt en de gemeente Ede riep zelfs de hulp in van psychologen om helder te krijgen waarom bestuurders de afsluiting massaal negeerden.

