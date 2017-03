Nieuwbouw zwembad Tiel op andere locatie duurt jaren

TIEL - Wanneer de gemeente Tiel zou besluiten om een nieuw zwembad te bouwen op een andere locatie, dan gaat dat minimaal vier jaar duren. Dat heeft vooral te maken met de ruimtelijke ordening. Nieuwbouw of renovatie op de huidige locatie kan binnen het bestaande bestemmingsplan.

Woensdagavond werden de Tielse raadsleden bijgepraat over zes verschillende scenario's voor het zwembad. De mogelijkheden lopen uiteen van renovatie van het huidige bad tot nieuwbouw op een andere locatie.

Zwembad-manager Carla den Ouden hoopt op een nieuw zwembad op de parkeerplaats van het huidige zwembad. Wanneer het zwembad wordt gerenoveerd of opnieuw wordt gebouwd op de huidige plek moet het bad namelijk veel te lang dicht.

30 woningen

Als er toch wordt besloten om op een andere locatie te bouwen kan het huidige terrein worden gebruikt voor de bouw van dertig woningen. Dat zou tussen de vijf en zes ton opleveren.

De raad beslist pas later over de voorliggende scenario's. Den Ouden hoopt wel dat er voor wordt gekozen voor een zwembad, inclusief recreatiemogelijkheden. Dat is wel het duurste plan, waardoor het exploitatietekort ruim 6,5 ton per jaar zou bedragen.