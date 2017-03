Hoe verliep de Slag om Arnhem? Drie persoonlijke verhalen in nieuw museum

ARNHEM - Aan de rand van het centrum van Arnhem wordt donderdag een nieuw museum geopend. Airborne at the Bridge vertelt over de hevige gevechten die in september 1944 bij de Rijnbrug plaatsvonden.

In de dependance van het Airborne Museum in Oosterbeek staan drie persoonlijke verhalen centraal. De verhalen van de Britse luitenant John Grayburn, de Nederlandse kapitein Jacob Groenewoud en de Duitse Hauptsturmführer Viktor Eberhard Gräbner. Ze kwamen om bij de Slag om Arnhem.

De drie kregen ieder de hoogste militaire onderscheiding van hun land. Wat er met hen gebeurde en hoe ze bij de John Frostbrug in Arnhem terechtkwamen, is vanaf vrijdag te zien en te horen in Airborne at the Bridge.

Met uitzicht op de John Frostbrug

Wie het museum binnenkomt, kijkt recht op de brug over de Rijn waar in 1944 zo zwaar om is gevochten. 'Wij hebben glorieus overwonnen. Het was de laatste grote overwinning van het Duitse Rijk', zegt de Duitser Gräbner in een driedimensionale film. Het is opvallend dat de visie van de Duitse bezetter in het nieuwe museum ook wordt belicht.

De slag maakte deel uit van de geallieerde Operatie Market Garden, bedoeld om Nederland te bevrijden. De operatie mislukte, mede doordat de bevrijders de Arnhemse brug niet in handen konden krijgen. De strijd is wereldberoemd, ook door de film A Bridge too Far naar het boek van Cornelius Ryan.

Persoonlijke verhalen geven slag 'gezicht'

De geschiedenis van Grayburn, Groenewoud en Gräbner is zorgvuldig uitgezocht, zodat de verwoestende slag een 'gezicht' krijgt. 'Er was in Arnhem grote behoefte aan een plek voor de slag', vertelt museumdirecteur Sarah Thurlings van het Airborne Museum in Oosterbeek, dat Airborne at the Bridge samen met de gemeente Arnhem beheert.

Thurlings: 'De generatie die de oorlog nog heeft meegemaakt sterft uit, maar onze bezoekcijfers stijgen maar door. Ook andere musea merken dat steeds meer mensen zoeken naar hun identiteit in de geschiedenis. Daarnaast zijn kinderen en kleinkinderen van oorlogsveteranen nu op de leeftijd dat zij gaan reizen.'

Rondom het kleine museum aan de Rijn zijn brede bordessen aangelegd, waar bezoekers kunnen herdenken. Thurlings: 'Het was hard nodig. Tot nu toe stonden nabestaanden buiten onder de brug in de regen en de kou.'

Vrijdag open voor publiek

De Brit Arthur Letchford, die in 1944 zelf op de brug vocht, is donderdag bij de opening. Vanaf vrijdag is het publiek welkom. Het museum is gratis toegankelijk.

