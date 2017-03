Varen op het Apeldoorns Kanaal lijkt droom te blijven

ARNHEM - De woorden dromen en luchtfietsen werden herhaaldelijk gebruikt, woensdag in het debat in de provincie over het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal tussen Apeldoorn en Hattem. Veel partijen zien er geen heil meer in.

De provincie en veel gemeenten en waterschappen hebben lange tijd geleden afgesproken dat ze het Apeldoorns Kanaal bevaarbaar willen maken voor plezierboten.

Ze verenigden zich in de stuurgroep Veluwekroon, maar die moest onlangs na jaren van overleg melden dat het niet ging lukken. Er is niet genoeg geld voor over. Bij voorvechters was diepe teleurstelling, sommige mensen zijn al twintig jaar bezig met het idee.

Luchtfietsen

Op verzoek van ChristenUnie debatteerden de Gelderse partijen in Provinciale Staten woensdagavond over of ze vast willen houden aan de ambitie om het kanaal bevaarbaar te maken, of niet. Het werd duidelijk dat veel partijen het initiatief niet meer zitten.

'Stop met dromen, kom met een reëel plan,' zei Gerhard Bos van het CDA. 'Doorgaan zou luchtfietsen zijn.' vindt de VVD. Als het aan GroenLinks ligt gaan de gereserveerde drie miljoen euro gewoon terug naar de provincie.

Van droom naar prullenbak

Jan Jansen, bestuurslid van de stichting Apeldoorns Kanaal was bij het debat aanwezig. Hij ziet het somber in na vanavond. 'In deze Statenperiode zie ik het niet meer gebeuren.'

Definitief de stekker uit het project trekken was woensdag nog een stap te ver. Over twee weken, bij de volgende vergadering, komt het kanaal weer aan de orde. Mogelijk komt er nog een idee om het plan vlot te trekken, maar het kan ook goed dat de droom van varen op het Apeldoorns Kanaal naar de prullenbak wordt verwezen.

