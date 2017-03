Bacterie-uitbraak in ziekenhuis Nijmegen lijkt onder controle

NIJMEGEN - De MRSA-uitbraak in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen lijkt onder controle, zegt het ziekenhuis. Er gelden geen speciale maatregelen meer.

De MRSA-bacterie werd twee weken geleden op twee verpleegafdelingen aangetroffen. Eén afdeling ging vorige week alweer open, op de andere afdeling golden nog zogenoemde infectiepreventiemaatregelen. Die zijn inmiddels opgeheven.

Om een nieuwe besmetting te voorkomen, stuurt het CWZ een kweeksetje naar iedereen die tussen 1 februari en 16 maart op de afdelingen B44 of C44 lag.

Ziekenhuisbacterie

De MRSA-bacterie, een van de zogenoemde ziekenhuisbacteriën, is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Wie ziek of zwak is, kan er infecties van krijgen.

