'Sorry voor de afschuwelijke foto', skiester even buiten westen

LAAX - De Nijmeegser freestyleskiester Isabelle Hanssen is woensdag tijdens de training lelijk ten val gekomen.

De 22-jarige Hanssen is in het Zwitserse Laax voor het Nederlands kampioenschap halfpipe. Het laatste wat ze zich kan herinneren is dat ze in de lucht een ski probeerde af te werpen en dat ze op één ski wilde landen. Ze was naar eigen zeggen een paar minuten van de wereld.

Hanssen hield er geen ernstige verwondingen aan over. Ze kwam er met wat schrammen en snijwonden vanaf, zegt ze op haar Facebookpagina. 'Sorry voor de afschuwelijke foto.'

Niet de eerste val

Vallen hoort erbij, zei Hanssen eerder al tegen Omroep Gelderland. 'Het moment dat je bent gevallen is het meer: je weet wat het betekent. Je weet dat je een hele tijd niet kunt skiën. En dat doet meer pijn dan de letterlijke fysieke pijn.'

Hét doel van Hanssen is meedoen aan de Olympische Spelen, volgend jaar in Pyongchang.

