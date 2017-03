Van koude ijsjes tot warme derbygevoelens; dit is het nieuws van donderdag

ARNHEM - Prachtig weer en dus ijs, spectaculaire vondsten in Tiel en we blikken vooruit naar de derby tussen NEC en Vitesse. Dit is het nieuws van donderdag 30 maart.

Het wordt heerlijk weer vandaag en dus is het tijd voor ijs. Claudio in Apeldoorn maakt zijn ijs elke dag vers en doet dat op ambachtelijke wijze. Met hem blikken we vooruit op de ijstrends van deze zomer. Met smaken als Red Velvet en Lemon Pie.

Romeinse overblijfselen

En wat voor Romeinse overblijfselen zijn er gevonden in de grond bij Tiel? Eerder werd al bekend dat de grond van bedrijvenpark Medel een ware archeologische goudmijn is. De aanleg van het bedrijventerrein kan niet worden voortgezet voordat er archeologisch onderzoek is gedaan. Sinds november wordt de grond onderzocht en vandaag worden de spectaculaire vondsten gepresenteerd.

Derby

In Arnhem en Nijmegen wordt reikhalzend uitgekeken naar komende zondag. Dan staat de derby Vitesse-NEC op het programma. Vandaag spelen de all star-teams tegen elkaar en proeven we voorafgaand aan de wedstrijd van zondag de sfeer. De 'veteranenderby' zal waarschijnlijk in een iets lager tempo gespeeld worden, maar er staan wel geroutineerde spelers aan de aftrap.