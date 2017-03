Mercedessen opengebroken in Rheden en Dieren

RHEDEN - In meerdere voertuigen in Rheden en Dieren is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. Dat meldt de politie.

Volgens de politie is het opvallend dat het vooral om auto's ging van het merk Mercedes. Het is niet bekend of de dieven iets hebben buitgemaakt. De politie roept mensen op die iets opvallends hebben gezien om zich te melden.

