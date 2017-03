Brexit: studenten betalen straks mogelijk duizenden euro's meer

WAGENINGEN - Nu de Brexit-brief is verstuurd is het bibberen voor Britse studenten op de Wageningen Universiteit. Zij betalen nu tussen de twee- en drieduizend euro per jaar om in Wageningen onderwijs te volgen. Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie is gestapt, moeten zij duizenden euro's meer betalen.

'Dat kan oplopen tot 14.000 euro per jaar omdat ze geen EU-tarief meer kunnen aanvragen. Wij hopen dat daar rekening mee wordt gehouden in de komende onderhandelingen', vertelt een woordvoerder van de Wageningen Universiteit. De Britten dienden dinsdag de brief in waarmee de uittreding uit de EU officieel in gang is gezet. Het proces moet binnen twee jaar zijn voltrokken. 'Samenwerking kan veranderen' Hoeveel Britten er op de universiteit studeren, is niet bekend. Het is overigens niet de grootste groep, zegt de woordvoerder. 'We hebben meer Duitsers en Grieken.' De universiteit verwacht dat het aantal Britse studenten zal afnemen door het veel hogere collegegeld. Ook op andere terreinen zal de universiteit de Brexit voelen. 'Het is allemaal niet onoverkomelijk, maar de samenwerking kan daardoor wel veranderen. We zitten dan niet meer samen in de EU en kunnen dus geen aanspraak maken op hetzelfde projectfonds. Tegelijkertijd werken nu ook veel samen met universiteiten buiten de EU.'