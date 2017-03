50 kanonskogels gevonden in Zutphen

ZUTPHEN - Archeologen zijn in Zutphen op bijna 50 kanonskogels gestuit. Dat gebeurde bij onderzoek in de buurt Noorderhaven, bij de Kostverlorentunnel.

De kogels moeten nog worden gewogen, zegt de gemeente. De lichtste is vermoedelijk een 6-ponder, de zwaarste een 24-ponder.

Spaanse bezetting

Op de vindplaats stond het geschutsrondeel Kostverloren uit 1532. Het rondeel werd door het Spaanse leger onder bevel van de beruchte gouverneur Johan Baptiste van Taxis bij verrassing veroverd, waarna de stad werd bezet.

Of de kogels aan deze actie toebehoren, is onduidelijk. De meeste kogels zijn gevonden in een slooplaag uit omstreeks 1675. Mogelijk lagen er bij die sloop veel kogels in het rondeel die achtergebleven zijn in het puin. Verder onderzoek moet dat uitwijzen.

Kogels bekijken

Nadat de kogels zijn schoongemaakt, worden ze volgens de gemeente waarschijnlijk tentoongesteld. Dat gebeurt vermoedelijk in de Hof van Heeckeren. Het veldwerk gaat deze week nog door.