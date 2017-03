Koeien huppelend en vechtend de wei in

ARNHEM - Vrolijke gezichten vandaag in Driel. Niet alleen bij de inwoners van het dorp, maar vooral bij de koeien van boer Mulder. Die mochten namelijk voor het eerst, na een lange winter, weer naar buiten.

Nou denkt u misschien: ik zag de koeien twee weken geleden al ergens naar buiten gaan, zijn ze niet wat laat in Driel?

Boer Peter Mulder vindt van niet. 'Vorig jaar gingen de koeien 7 april naar buiten toe. Het hangt af van het weer en de toestand van het land. Zwemmen de eendjes nog in het water, dan kun je ze wel naar buiten doen maar wordt het een grote sopbende.'

Dus gingen de koeien vandaag, na een paar mooie dagen, de wei in. Vandaag was het niet zo'n beste dag qua weer, maar dat deert niet, vindt boer Henk Mulder. 'Als er een stralende zon staat, kunnen de dieren zich ook verbranden, dus eigenlijk is het perfect weer.'

Vechten wie de baas is

Onder toeziend oog van ongeveer 20 buurtbewoners kwamen de koeien dus huppelend en springend de wei in. Maar het was niet alleen maar leuk en grappig in het veld. Sommige koeien vochten ook nog even uit wie nou de baas is in de wei.