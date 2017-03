Zes tips over overval op 78-jarige weduwe

Beeld uit reconstructie Opsporing Verzocht

ARNHEM - Er zijn na de uitzending dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht zeker zes tips binnengekomen over de overval op een 78-jarige weduwe in Arnhem. Dat meldt de politie.

De overval was in mei vorig jaar in de villa van de vrouw aan de Bakenbergseweg. De 78-jarige vrouw woont voor haar eigen veiligheid niet meer in de villa. Het slachtoffer werd bij de brute overval wild werd vastgepakt en aan haar haren de trap opgetrokken. 'Dat deed vreselijk pijn', zei ze in Opsporing Verzocht. Gouden ring De overvallers namen sieraden mee, waaronder een gouden ring. Dat was een van de laatste cadeaus van haar man voordat hij overleed. 'Hij zei toen: Schatje...ik ga je verliezen. Ik kan er wel om huilen.' Volgens de politie zijn beide daders rond de 25 jaar oud en hebben ze een licht getinte huidskleur. Vermoedelijk komen ze uit Noord-Holland. Zie ook: Overvallers sluiten 78-jarige weduwe op in wijnkelder: 'Heftigste moment uit mijn leven|

