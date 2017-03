De Kruijff krijgt derbygevoel mee van Nijmegenaren

NIJMEGEN - Technisch manager Edwin de Kruijff gaat zondag in GelreDome zijn eerste Gelderse derby beleven.

'Voor mij is deze wedstrijd net zo belangrijk als de andere die daarna komen op weg naar lijfsbehoud. Maar de echte Nijmegenaren binnen NEC hebben mij wel laten merken hoe speciaal dit is en ik snap dat wel. Ik voel het nog niet zoals zij, maar het het kriebelt toch wel. Ik ben heel benieuwd en heb er echt zin in. Dit zijn toch van die wedstrijden met iets extra's en dus leuk om te spelen.'

Uit tegen Vitesse wint NEC zelden. 'Ja, de laatste keer door een doelpunt van Leroy George, met wie ik natuurlijk ook nog heb gewerkt bij Utrecht. Als ik het ergens mee moet vergelijken, zijn het de wedstrijden van Utrecht tegen Ajax. Dat leefde ook op die manier, dat was daar de wedstrijd van het jaar.'