Kelderman weer volledig in training na vingeroperatie

BARNEVELD - Wilco Kelderman uit Barneveld heeft de training weer volledig hervat, nadat hij aan zijn vinger moest worden geopereerd. De renner van Sunweb kwam begin deze maand in de Italiaanse koers Strade Bianche ten val en brak zijn vinger.

Kelderman wil aan de Giro d'Italia meedoen, die in mei begint. Hij zal in Italië vooral kopman Dumoulin moeten bijstaan.

De Barnevelder is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van Sunweb. Hij kwam over van Lotto-Jumbo.