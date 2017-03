Ajacieden Klaassen en Veltman helpen TEC-spits bij zoektocht naar nieuwe club

TIEL - Wat kun je doen doen als je spits bent en voor het nieuwe seizoen op zoek gaat naar een buitenlandse club? Een filmpje met doelpunten kan altijd. Of je vraagt als oud-Ajacied een paar teamgenoten van vroeger om jouw kwaliteiten aan te prijzen.

Dat laatste deed Jip Bartels, die als Ajacied het eerste elftal nooit haalde wegens drie operaties aan zijn kruisbanden.

'Bijna altijd raak'

En de Ajax-sterren van nu hebben mooie woorden voor Bartels. 'Altijd moeilijk om tegen te spelen. Je weet nooit wanneer hij gaat schieten en als-ie schiet is het bijna altijd raak.' Is getekend: Joël Veltman.

Ook de aanvoerder van Ajax komt aan het woord. 'Wij speelden samen in de jeugd van Ajax en het nationaal team. We waren een geweldig duo', aldus Davy Klaassen.

De buitenlandse droom is springlevend bij Bartels en daarom plaatste hij een oproep op het sociale medium LinkedIn. Zijn pagina is inmiddels al meer dan 1600 keer bekeken.

Bartels studeert deze zomer af aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn perspectieven bij tweededivisionist TEC werden minder toen er in de winterstop twee spitsen bijkwamen. 'Er is gekozen voor jongens die willen blijven en de jongens die niet willen blijven krijgen minder speelminuten.'

Een buitenlands avontuur behoort volgens de spits zeker tot de mogelijkheden. 'Ik heb al gesprekken gehad. Ik kan en wil niks zeggen over welke clubs. Maar mijn droom is om in Australië of de Verenigde Staten te voetballen en elke week komen we weer een stap dichterbij.'