'Ik kan mijn personeel niet laten voetballen in de hal'

EDE - De FNV heeft een petitie aangeboden aan het Duitse bedrijf Rheinmetall. Volgens de vakbond onttrekt het bedrijf banen uit Ede, waar het een vestiging heeft, en werkt het niet voldoende mee aan een sociaal plan.

Het Duitse bedrijf produceert onder meer pantservoertuigen.

'Rheinmetall wil snel en goedkoop van mensen afkomen, we stuiten op veel weerstand', zegt Marijn van der Gaag van de FNV. 'Wij strijden tegen het onnodige banenverlies van 100 man en ook willen we goede afspraken maken over een sociaal plan. Op dit moment biedt deze werkgever niks. Verdere acties sluiten we niet uit.'

'Wij zijn een net bedrijf'

Coen van Leeuwen, directeur van de Nederlandse tak van het bedrijf, kan zich totaal niet vinden in de kritiek. 'Wij zijn een net bedrijf en we willen een goed sociaal plan neerleggen. Vanaf februari probeer ik al met FNV om tafel te gaan zitten maar ze zijn daar tot vorige week niet in op ingegaan.'

Ook met een begrip als onnodig banenverlies kan Van Leeuwen niet veel. 'Er moeten zo'n tachtig mensen uit, dat gaat gefaseerd. Dat is heel vervelend, maar als ik geen werk heb kan ik de mensen niet blijven aanhouden om ze hier vervolgens laten voetballen in de hal.' Het bedrijf hoopt dat het werk aantrekt zodat de geplande reorganisatie niet volledig door hoeft te gaan.

Gesprekken onder werktijd

In de petitie zegt FNV ook dat het van Rheinmetall niet meer onder werktijd de leden mag raadplegen. 'We hebben afspraken gemaakt over de gesprekken onder bedrijfstijd. Dat lijkt mij logisch, ze zijn hier te gast. Als ze zich vervolgens niet aan die afspraken houden kan ik niet veel anders doen', weerspreekt de directeur.

Volgens het bedrijf zou FNV het hele bedrijf bij de gesprekken hebben betrokken en zou het over andere onderwerpen zijn gegaan dan alleen het sociale plan. 'Ik zie niet in waarom dat het belang van het bedrijf dient', aldus Van Leeuwen.