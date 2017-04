BuitenGewoon Radio: Een heerlijke wandeling over Landgoed Middachten

DE STEEG - Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Op deze prachtige dag gaat Laurens op pad met bioloog en auteur van de Crossbill Guides Veluwegids, Dirk Hilbers. Dirk laat Laurens een randgebied van de Veluwe zien: Landgoed Middachten.



De Veluwe is het grootste aaneengesloten gebied van zandheuvels en stuwwallen in Nederland, het is er droog en voedselarm. De randgebieden zijn precies het tegenovergestelde: nat en voedselrijk. Daardoor vullen de natuur van de centrale Veluwe en die van het achterland elkaar perfect aan. Op de overgang van de hoge zuidelijke Veluwezoom naar de lage uiterwaarden van de IJssel staat kasteel Middachten: een kasteel en voorburcht omringd door grachten met daar omheen tuinen. Het bijbehorende landgoed met haar loofbomen is één van deze randgebieden.

Bij natuurliefhebbers zijn het Kooibos, Fasantenbos en Elst bij het kasteel bekend. In de bronbossen zorgt het opborrelende kalkrijke kwelwater van de Veluwe voor een bijzonder milieu. Dirk legt uit hoe het zit.

Op het landgoed vind je zeldzame flora, zoals ranke sleutelbloem, knikkend nagelkruid, paarbladig goudveil. Maar ook prachtige pinksterbloemen. "Middachten is op dit moment het beste plekje op de Veluwe als het om flora gaat", vertelt Dirk.





Ook vind je hier zeldzame fauna, zoals de ringslang en de ijsvogel en als je goed kijkt zie je het oranjetipje rondvliegen. De bossen van de Veluwerand zijn relatief voedselrijk. Het is een belangrijk leefgebied voor het wilde zwijn en de ree. Verder komen hier edelherten, damherten, boommarters, vossen en dassen voor. In het Middachterbos bevinden zich meerdere dassenburchten.

Meer weten over de Veluwe? Afgelopen week heeft Dirk Hilbers zijn Crossbill Guides Veluwegids & app gelanceerd. Uit de duizenden kilometers wandel- en fietspaden op de Veluwe heeft Dirk de 22 mooiste routes samengesteld.

