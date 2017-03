Gehandicapten vangen bot bij provincie

ARNHEM - 'AVAN is taxivervoer, geen openbaar vervoer.' Dat was het antwoord van Gelders gedeputeerde Conny Bieze op een klacht van verschillende gehandicapten. Ze zijn ontevreden over het beleid van de provincie om hen niet meer toe te laten in het vervoer van AVAN. Woensdag werd erover gepraat tijdens een provincievergadering

Sinds 20 februari mogen gehandicapten in een rolstoel niet meer mee met AVAN, het vervangend vervoer van de provincie. Dat is bedoeld voor mensen die langer dan tien minuten bij een halte vandaan wonen.

Gehandicapten moeten in plaats daarvan nu een wmo-pas aanvragen bij hun gemeente en daarmee vervoer regelen. Bij gehandicaptenorganisatie ⁠⁠⁠APCG in Arnhem hebben zich tot nu toe twee mensen gemeld die daardoor niet meer mee mogen.

Ondanks dat het niet om een grote groep gaat, raakt het onderwerp een gevoelige snaar. Volgens gehandicaptenvoorman Jan Troost is het beleid discriminerend en in strijd met het VN-verdrag voor mensen met een handicap dat Nederland vorig jaar ondertekende. De ene burger mag mee, maar de ander in een rolstoel niet.

'Geen discriminatie'

Gedeputeerde Bieze heeft de zaak laten onderzoeken en zei woensdag dat er geen sprake is van discriminatie. 'Het openbaar vervoer is toegankelijk en anders heb je de wmo. Zo wordt het in heel Gelderland uitgevoerd. Maar de kern zit hem in de vraag: wat is openbaar vervoer? AVAN is taxivervoer en geen openbaar vervoer, taxivervoer is voor de een wel en de ander niet toegankelijk.'

De Gelderse SP is het niet eens met de stelling van de gedeputeerde en kijkt of een benadeelde de zaak bij de ombudsman voor kan brengen om een oordeel te krijgen.

Zie ook: