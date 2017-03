Vernielde Anne Frankboom wordt vervangen

DOESBURG - De Anne Frank Montessorischool in Doesburg krijgt een nieuwe Anne Frankboom. De vorige werd een kleine week geleden vernield door vandalen.

'De nieuwe boom is een 'zusje' van de ander. De kweker in Groningen heeft er meerdere gepoot. We krijgen er gratis een', zegt een woordvoerder van de school.

Boom in dagboek

De Anne Frankboom was de bijnaam van een witte paardenkastanje die in de tuin van Het Achterhuis stond, waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog in haar dagboek schreef.

Zij had vanuit het zolderraam van haar onderduikadres aan de Prinsengracht in Amsterdam uitzicht op de boom.

Stekjes kweken

Rond de boom ontstond een enorme ruzie, toen een kapvergunning werd verleend, omdat hij dreigde om te vallen. Toen duidelijk werd dat de dagen van de boom waren geteld, verzamelde de Anne Frank Stichting kastanjes van de boom om stekjes te kweken. Inmiddels hebben veel scholen in Europa daarvan hun eigen Anne Frankboom.

Ook de vernielde boom in Doesburg was een 'nakomeling' van de beroemde Amsterdamse boom. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Anne Frankboom naar Doesburg komt.

