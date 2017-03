Hennepkwekerij ontdekt achter geheime deur

Foto: Politie Westervoort

WESTERVOORT - In Westervoort is een goed verstopte hennepkwekerij gevonden. De ingemetselde kwekerij werd aangetroffen in een geheime ruimte in een loods.

Na de muur kwam er volgens de politie een volgend obstakel: een geheime deur met een 'ingenieus' slot. Uiteindelijk konden agenten toch bij de 150 hennepplanten komen.