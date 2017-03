NEC'er Burnet kijkt uit naar zijn eerste Gelderse derby

NIJMEGEN - Lorenzo Burnet gaat zondag zijn eerste Gelderse derby spelen met NEC.

"Ik had het al meegekregen bij Groningen van Género Zeefuik. Die vertelde mij dat deze derby echt leeft. Dit zijn de wedstrijden die je echt wilt spelen als voetballer. We hebben zeven finales en moeten zoveel mogelijk punten bij elkaar halen. Deze club hoort niet te degraderen en daar gaan we alles aan doen. En als we tegen Vitesse met een puntje beginnen, doen we al goede zaken."

Trainer Peter Hyballa bemoeit zich er ook nog even mee. "Ik denk dat Lorenzo scoort. Met het hoofd...1 meter 12. Wat denk jij, Greg?", vraagt de trainer aan aanvoerder Breinburg. "Als hij scoort, krijgt hij de hele week tractaties van mij."