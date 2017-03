Assistent-trainer Michel op 't Hoog is er niet om de clubcultuur van FC Lienden te bewaken

Foto: Omroep Gelderland

LIENDEN - Michel op 't Hoog begon als vijfjarig jochie met voetballen bij FC Lienden en staat nu 24 jaar later als assistent-coach in de schaduw van Hans Kraay jr. Hij is er niet om de clubcultuur te bewaken: 'Dan kunnen ze beter afscheid van mij nemen, het gaat erom wie zijn de besten en die moet je hebben.'