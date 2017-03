Buurtschap brandveiliger door plan scholieren

ULFT - Vwo-leerlingen van het Technasium uit Apeldoorn hebben in een ontwerpwedstrijd uitgezocht hoe de brandveiligheid in het Winterswijkse buurtschap Brinkheurne verhoogd kan worden. De betrokken organisaties bij de wedstrijd gaan nu uitzoeken of het winnende ontwerp in de praktijk uitgevoerd kan worden.

'Wat we specifiek zien in die wijk is dat de brandweer er wat langer over duurt om daar te komen omdat het een buitenwijk is', aldus risicoanalist Richard Holtman van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. 'Gemiddeld twaalf tot vijftien minuten. Voor de leerlingen was het de opdracht: hoe kunnen we de brandveiligheid vergroten. En als er brand uitbreekt hoe de mensen veilig kunnen vluchten totdat de brandweer er is.' Het winnende ontwerp was het verlichten van kozijnen zodat er bij brand een duidelijke vluchtroute wordt aangegeven.



Wethouder Rik Gommers prijst de ontwerpen van de leerlingen, maar wil dat er überhaupt meer van dergelijke ideeën meteen worden uitgevoerd in de bouwfase van woningen. 'Ik vind dat er echt meer mee zou moeten gebeuren dan alleen een award uitreiken', aldus de wethouder. 'Als een Technasium zo makkelijk een drietal voorbeelden kan geven waarvan we zeggen 'die hebben allemaal wat', dan moet het toch mogelijk zijn dat ook de dagelijkse praktijk en de commercie daar gebruik van maakt en extra veiligheid biedt in woningen.' Zelf wil hij het voortouw daar in nemen. 'Ik denk wel dat we hier een vervolg aan geven.'