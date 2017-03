Eerste elektrische veegtruck voor de Liemers

ULFT - Reinigingsdienst de Liemers heeft sinds woensdag de beschikking over haar eerste elektrische veegtruck. Wethouder Toon Albers van Zevenaar, tevens voorzitter van de RDL, nam 's middags de sleutels in ontvangst.

De elektrische veegtruck wordt opgeladen met zonne-energie. Het dak van het pand van de RDL op de gemeentewerf in Zevenaar is voorzien van zonnepanelen die de stroom moeten opwekken. Op die manier draagt de veegwagen bij aan de doelstelling van Zevenaar en Montferland, waar de RDL zijn werkzaamheden uitvoert, om energieneutraal te werken.



De veegwagen zal voornamelijk te zien zijn in Zevenaar. Daar wordt het voertuig ingezet voor het legen van prullenbakken en veegwerkzaamheden.