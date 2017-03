Buitenlanders bouwen drugslab in Didam

Foto: politie Montferland

DIDAM - Vier mannen uit Polen en Ierland zijn dinsdagavond aangehouden in een drugslab in aanbouw in Didam. De buitenlanders waren aan het werk in een gehuurde loods aan de Haaghweg.

De eigenaar van de loods vertrouwde de activiteiten niet toen hij dinsdagochtend zag dat er allerlei apparatuur was geplaatst. De man schakelde daarop de politie in. In de avond was er activiteit in het pand. Ter plaatse konden agenten vier mannen van 35, 37, 41 en 47 aanhouden. Twee anderen wisten via de achterdeur te ontkomen.



De politie heeft een onderzoek ingesteld. De materialen zijn in beslag genomen.

