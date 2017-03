Wallaby Skippy na ruim drie uur weer gevangen

Foto: Politie Heerde-Hattem

HATTEM - Een wallaby, een kleine kangoeroe, is woensdag ontsnapt in Hattem. Het diertje werd aangetroffen in de tuin van een woning aan de Scherenenkweg in Hattem. Na ruim drie uur werd hij gevangen. Dat meldt de politie.

Agenten probeerden samen met de bewoners de wallaby te vangen. 'Maar met een paar mooie sprongen wist 'Skippy' te ontkomen', liet de politie Heerde-Hattem op haar Facebookpagina weten. Foto: Politie Heerde-Hattem De eigenares was al snel ter plaatse. Zij had het dier pas een dag. Met behulp van de dierenambulance kon Skippy alsnog worden gevangen.