Wallaby Skippy al na een dag ontsnapt

Foto: Politie Heerde-Hattem

HATTEM - Een wallaby is ontsnapt in Hattem. Het diertje werd aangetroffen in de tuin van een woning aan de Scherenenkweg in Hattem. Dat meldt de politie.

Agenten hebben samen met de bewoners geprobeerd de wallaby te vangen. 'Maar met een paar mooie sprongen wist 'Skippy' te ontkomen', laat de politie Heerde-Hattem op haar Facebookpagina weten. De eigenares was al snel ter plaatse. Zij had het dier pas een dag. Inmiddels is de dierenambulance ingeschakeld om het beest met hulpmiddelen te gaan vangen.