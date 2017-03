Goaltjesdief Ricky van Wolfswinkel ziek bij nog onvolledig Vitesse

ARNHEM - Heel langzaam stromen de internationals van Vitesse terug in de selectie na verplichtingen met hun land. Ricky van Wolfswinkel ontbrak woensdag.

De spits en topscorer is geveld door de griep en dat is voor Vitesse een behoorlijke aderlating. Het is sowieso al een allesbehalve ideale voorbereiding voor trainer Henk Fraser in aanloop naar de derby tegen NEC. De altijd beladen wedstrijd, zondag in Gelredome (12.30 uur), is voor de supporters van het allergrootste belang. Vitesse telt nauwelijks geblesseerde spelers, maar miste de afgelopen dagen vanwege de interlandweek nog wel behoorlijk veel spelers.

Acht afwezigen

Alleen Maikel van der Werff zit nog in de lappenmand bij de Arnhemse club. De centrumverdediger had verwacht al een tijdje terug te zijn na een enkelblessure, maar woensdag trainde hij nog altijd niet mee met de groep. Verder ontbraken op Papendal ook keeper Eloy Room, Kevin Diks, Lewis Baker, Guram Kashia, Yuning Zhang, Milot Rashica en Ricky van Wolfswinkel.

Donderdag is een vrije dag voor de selectie. Vrijdag wordt besloten getraind in stadion Gelredome en zaterdag staat, met of zonder vuurwerk, nog een openbare training gepland. Fraser heeft de complete selectie dus slechts twee dagen bij elkaar voor de clash met de grote rivaal NEC.

Rashica niet op training

Room speelde de afgelopen week een interland met Curacao, maar is inmiddels terug op Gelderse bodem. Diks stond dinsdagavond nog op het veld met Jong Oranje terwijl Lewis Baker actief was met Engeland onder -21. Kashia werkte in de vrije periode interlands af met Georgie. De aanvoerder is inmiddels ook terug in Arnhem en sluit vrijdag weer aan. Zhang zal vrijdag eveneens weer opduiken na verplichtingen met de nationale ploeg van China. Rashica stond dinsdag al wel weer op het trainingsveld, maar ontbrak vanochtend. De Kosovaar is niet helemaal okselfris.

Büttner gretig

Grootste tegenvaller is op dit moment waarschijnlijk de afwezigheid van topscorer Ricky van Wolfswinkel die, geveld door de griep, ook niet kon trainen. De verwachting is echter wel dat Van Wolfswinkel vrijdag weer van de partij zal zijn, maar zeker is dat nog allesbehalve. Vitesse trainde in het partijspel met Alexander Büttner als linksback in het basisteam. De Doetinchemmer, afgelopen maandag bij Jong Vitesse nog goed voor een goal en een assist, maakte een gretige en sterke indruk.