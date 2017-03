'Hij zorgt voor droge voetjes': Duitse dijkgraaf krijgt lintje

ULFT - De Duitse dijkgraaf Herbert Scheers is dinsdagmiddag in Doetinchem onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De dijkgraaf kreeg door burgemeester Annemieke Traag en Nederlandse dijkgraaf Hein Pieper de Koninklijke Onderscheiding opgespeld.

'Dat is heel bijzonder', aldus burgemeester Annemieke Traag. 'Want eigenlijk is dhr. Scheers de derde Duitser die geridderd is.' Scheers werd in het het bijzijn van vele (oud-)bestuurders in het pand van het Waterschap Rijn en IJssel verrast met de onderscheiding.

Zeer vereerd

'Ik ben helemaal overweldigd', zegt de Duitse dijkgraaf met een grote lach op zijn gezicht. 'Het was een complete verrassing. Ik wist van tevoren niet wat me te wachten stond, maar ik voel me zeer vereerd.'



De dijkgraaf kreeg zijn onderscheiding voor zijn inzet voor grensoverschrijdend waterbeheer en zijn samenwerking met zijn Nederlandse collega's. 'Al jaren is die samenwerking enorm intensief', aldus Traag. 'Dat is toch ook voor dit gebied super belangrijk. Hij zorgt voor onze droge voetjes.'

De nieuwe Ridder in de Orde van Oranje-Nassau spreekt zijn tevredenheid uit over de contacten met het Waterschap Rijn en IJssel. Scheers: 'We zijn altijd oprecht met elkaar omgegaan. We hebben de problemen die er waren altijd direct geadresseerd en die dan ook gezamenlijk opgelost.'