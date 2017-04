BuitenGewoon Radio: Het Klompenpad van Culemborg, het Goilberdingerpad

CULEMBORG - Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Vandaag neemt Arie Kok, coördinator van het Goilberdingpad, Laurens mee op een avontuurlijke wandeling door het boerenland van Culemborg.

'Klompen aan, rugzak op en gaan!' Dat is de slogan van de Klompenpaden: cultuurhistorische wandelpaden die lopen door natuurgebieden, landgoederen en dwars door het boerenland. De routes leiden je over oude jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes en bij voorkeur door de weilanden en langs akkers. Zodat je het boerenland optimaal kan beleven. Het Goilberdingpad in Culemborg is een nieuw Klompenpad dat vorig jaar is aangelegd. Arie Kok heeft geholpen met het opsporen en herstellen van de oude paden.

Laurens en Arie starten hun wandeling bij Werk aan het Spoel, de culturele ontmoetingsplek aan de Lek. Het Goilberdingerpad is een 15 kilometer lange wandelroute in het buitengebied van westelijk Culemborg. Er zijn alternatieve routes van 11 en 18 kilometer. Speciaal voor Laurens heeft Arie vandaag een route van 8 kilometer samengesteld die onder andere door het vogelrijke natuurontwikkelingsgebied de Goilberdingerwaard loopt.

Het gebied was onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat was een verdedigingslinie van de Randstad. Het bestaat uit forten en bunkers en een stelsel van dijken en gebieden die onder water konden worden gezet. De linie was tot 1963 in gebruik.

Wandelen door weilanden en de uiterwaarden van de Lek, over fort Everdingen en historische dijken. Het rivierenlandschap en de cultuurhistorie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie bepalen hier de sfeer.

Door de Everdingerwaard, de Lekdijk en de Korte Meent belanden Arie en Laurens bij hun eind punt Zorgboerderij De Witte Schuur. Ook een Klompenpad lopen? Hier kun je de routekaarten bekijken en downloaden. Je kan de verschillende routes ook lopen via de speciale gratis Klompenpaden-app. Door middel van foto's, tekst en filmpjes kom je meer te weten over de omgeving.

