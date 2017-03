Je huis uit als je met te veel drugs wordt betrapt

BEMMEL - De burgemeesters van Lingewaard en Overbetuwe gaan drugshandel strenger aanpakken. Voortaan kunnen woningen, lokalen en bijbehorende erven direct worden gesloten wanneer daar drugs wordt aangetroffen. De maatregel geldt ook voor koophuizen.

Sluiting bij 'handelshoeveelheid'

De burgemeester kan een pand sluiten op het moment dat daar een hoeveelheid drugs worden aangetroffen die kennelijk bestemd is voor de handel: bij harddrugs meer dan 0,5 gram, bij softdrugs meer dan 5 gram of meer dan vijf hennepplanten. Woningen moeten dan één maand dicht, bij lokalen zoals winkels of een bedrijfshal, gaat het om drie maanden. Wanneer binnen vijf jaar in hetzelfde pand nog eens een 'handelshoeveelheid' drugs wordt aangetroffen, wordt de duur van de sluiting telkens verdubbeld. Voorheen gold deze regel voor een periode van 2 jaar.

Van drie naar 16 hennepkwekerijen

In de gemeente Lingewaard werden in 2015 drie hennepkwekerijen ontdekt. In 2016 waren dat er 16. In dat jaar werden er elf schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld en een keer heeft de burgemeester het pand voor drie maanden gesloten. 'Het aantal redenen om huizen te sluiten, is toegenomen', vertelt een woordvoerster van de gemeente Overbetuwe. 'We kunnen een pand nu meteen een maand sluiten.' Dat gebeurt overigens niet altijd. 'Alleen als er gevaar is voor de omgeving.'

Duidelijk signaal

Door helder te zijn over welke maatregel een overtreder kan verwachten, willen de burgemeesters een duidelijk signaal afgeven naar inwoners en ondernemers die zich inlaten met de productie van drugs of daarin handelen. Lingewaard en Overbetuwe trekken samen op om te voorkomen dat criminelen hun handel naar een buurgemeente verplaatsen waar de regels soepeler zijn.

Gevaar voor direct omwonenden

Landelijk, regionaal en lokaal is er een toename van de productie van en handel in drugs; met regelmaat wordt een hennepplantage of XTC-lab aangetroffen. Deze vormen van criminaliteit zijn volgens burgemeester Schuurmans (Lingewaard) en Van Asseldonk (Overbetuwe) gevaarlijk voor direct omwonenden. Daarnaast is de aanpak van ondermijnende criminaliteit een prioriteit in het veiligheidsbeleid van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard.

