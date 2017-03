Kinderen kunnen niet meer stuiteren en hinkelen

ARNHEM - Ruim een derde van de kinderen in een Doetinchems onderzoek scoort een onvoldoende op motorische vaardigheden. Ze hebben moeite met stuiteren met een bal, hinkelen of klimmen.

Er werden op 17 basisscholen 440 kinderen onderzocht uit groep 3 (6/7 jaar). Zij moesten een aantal tests uitvoeren, waaronder stuiteren met een bal, stilstaan op één been, een koprol maken, hinkelen en klimmen. Honderdzestig kinderen (36 procent) voldeden niet aan de normen: zij beheersten twee of meer vaardigheden niet.

Tablet

'Kinderen bewegen steeds minder, ze spelen minder buiten', zegt manager Madelon Nolsen van Sportservice Doetinchem, opdrachtgever voor het onderzoek. 'Ze zijn meer met de computer en de tablet bezig’', zegt buurtsportcoach Suzanne ter Horst, één van de onderzoekers.

Femke van Brussel is adviseur bij het Kenniscentrum Sport in Ede, het vroegere Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Zij is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek. 'Het is al langer bekend dat kinderen motorisch minder vaardig worden.'

Te voorzichtig

Volgens haar zijn er meer oorzaken dan alleen de computer. 'Ouders worden steeds voorzichtiger. Vroeger konden kinderen lekker klimmen en ravotten, nu zijn ouders snel bang dat ze zich verwonden. Kinderen leren ook later fietsen, omdat ouders bang zijn dat hen iets overkomt in het verkeer. Ook beknibbelen veel scholen op vakdocenten gymnastiek.’