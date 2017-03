Weg waar hondje Jill flipte door XTC-afval nog altijd dicht

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het zijweggetje van de Woutersweg in Ede, waar hondje Jill vorige week van XTC-afval dronk, is nog altijd afgesloten. Het is namelijk nog niet bekend of de grond schoon is.

Nadat vorige week duidelijk werd dat Jill is geflipt door gedumpt XTC-afval besloot de omgevingsdienst van de gemeente de weg langs weilanden af te zetten. De grond werd afgegraven om de boel weer schoon te krijgen. 'Er is zo'n 20 a 30 centimeter grond weggehaald', vertelt een woordvoerster van de gemeente. 'Van de grond, wat nu de bovenlaag is, zijn monsters afgenomen. Die monsters zijn opgestuurd naar een milieubureau en dat bureau moet oordelen of de grond weer schoon is.' Weg kan lang dicht zijn Die uitslag komt waarschijnlijk donderdag binnen bij de gemeente Ede. Als de grond weer schoon is, dan wordt er zwarte grond gestort bij de weilanden en wit zand op het pad. Als dat gebeurd is gaat de weg weer open. Mocht de grond nog altijd vervuild zijn, dan moet de gemeente de boel weer afgraven, net zolang tot de boel weer schoon is. Zie ook: Hond drinkt XTC-afval en moet aan het infuus

