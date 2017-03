'Noodoplossing' voor KNVB-beker als piemel

ARNHEM - Een graffiti-tekening van de KNVB-beker in Arnhem, die afgelopen week werd omgetoverd tot een piemel, is vooralsnog voorzien van een soort noodoplossing. De piemel is nu met witte verf weggehaald.

Ongeveer twee weken geleden verscheen een artistiek getekende arend op een muur vlakbij het Roermondsplein. De vogel houdt in zijn klauwen de KNVB-beker vast. Bij de beker stond de tekst: 'Bring us the cup'. Vitesse speelt eind april de bekerfinale om de KNVB-beker tegen AZ.

Tekening: Esone. Foto: Maurice Turk

Afgelopen week hebben, vermoedelijk NEC-supporters als geintje voorafgaand aan de derby van aankomende zondag, de KNVB-beker omgeschilderd tot een piemel. Van de tekst 'Bring us the cup' werd gemaakt 'Bring us the cum'.

Enkele Vitesse-fans zagen de humor er wel van in, maar toch werd besloten om een soort noodoplossing te maken.