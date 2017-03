Het moet echt anders met het zwembad in Tiel, maar hoe?

TIEL - De inrichting ademt nog de nostalgische sfeer van de jaren 70; het zwembad Tiel is duidelijk niet meer van deze tijd. Daar lijken zowel gebruikers als gemeente het over eens. Maar wordt het nieuwbouw of renovatie? Woensdagavond wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voor- en nadelen van alle opties.

Doe het in één keer goed

'Doe het in één keer goed' hoor je veel zwemmer zeggen in het zwembad Groenendaal Plus. Ook locatiemanager Carla den Ouden, die al 30 jaar in het zwembad werkt, is duidelijk. 'Wanneer je gaat renoveren houd je een zwembad misschien maar weer voor 10 of 15 jaar in stand. Bovendien moet bij een renovatie het zwembad voor minstens een half jaar dicht', aldus Den Ouden.

Voor nieuwbouw zijn er meerdere opties. Zo is er plek op de huidige parkeerplaats van het zwembad, maar er zijn ook ideeën voor andere locaties in Tiel. De presentatie van de mogelijkheden is woensdagavond om 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis.