'Olifantenpad' nog vóór Vierdaagse aangepakt

NIJMEGEN - Het olifantenpad op de van Schaek Mathonsingel wordt nog voor de Vierdaagse aangepakt. Dat zegt het college tegen Stadspartij DNF die al sinds 2014 vraagt om maatregelen.

Het gaat om het gras langs het trottoir aan de Van Schaeck Mathonsingel. De bedoeling is dat mensen van en naar het station over de stoep lopen. Maar in de praktijk blijkt dat ze massaal over het gras lopen. Daardoor is er een waar 'olifantenpad' ontstaan: een niet-officieel fiets- of wandelpad ontstaat doordat mensen hun eigen weg zoeken.

Voetgangers weigeren over stoep te lopen

Het pad dat bij regen verandert in een modderpoel is Stadspartij DNF al jaren een doorn in het oog. Eind 2014 vroeg de partij al om maatregelen. Het college wilde toen eerst kijken of de voetgangers alsnog bereid waren om gebruik te maken van de brede stoep die is in 2012 is aangelegd. Maar kennelijk zijn ze hardnekkig want ruim twee jaar later wordt het 'olifantenpad' nog steeds gebruikt.

Eindelijk

Het college zal nu de stoep langs de grasstrook verbreden zodat er minder noodzaak is om over het gras te lopen. Fractievoorzitter Wendy Grutters van de Stadspartij DNF is blij dat er eindelijk iets gebeurt. 'We zijn hier al sinds 2014 mee bezig, net als met de vervanging van de ongelijk liggende stenen op Plein 44. Die zijn inmiddels vervangen en gelukkig wordt nu ook dit aangepakt.'

